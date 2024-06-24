Цього року світ все ж побачив гарнітуру змішаної реальності Apple Vision Pro. Але вартість пристрою у чималенькі $3 499 не спонукала масового покупця формувати довжелезні черги перед фірмовими магазинами. Втім, у загальному сенсі, продажі лише почалися, як й вся історія подібних гарнітур від Apple.

Як розповідає Марк Гурман у своєму щотижневому листі Power On, наразі компанія фокусує зусилля відповідного підрозділу розробки з назвою Vision Products Group на дешевшій версії пристрою. Кодова назва такої – N107 (порівняно з чинними моделями N301 для США та N301A для країн Європи та Азії).

Зазначається, що основним викликом є зменшення вартості такого ґаджета, при збереженні основної функціональності. Apple Vision Pro має чимало дороговартісних компонентів, які забезпечують повністю автономну роботу без необхідності під’єднання до смартфона чи комп’ютера, а також мають функції, які далекі від “необхідності” – як-от зовнішній дисплей для проєкції очей користувача. Цілком логічно, що у простішому варіанті деяких подібних можливостей не буде.

“Apple може прибрати дисплей EyeSight – функцію, яка показує очі користувача ззовні – й зменшити технічні характеристики внутрішніх екранів віртуальної реальності. Вона також може використовувати менш потужний чип та знизити якість наскрізних зображень доповненої реальності, які показують вам реальний світ за межами пристрою” – пише Гурман.

Проте подібні зміни навряд дозволять знизити вартість простішої гарнітури у два рази, що все одно буде значно більше за ціни конкурентних пристроїв. Тож цілком варто очікувати на ще більші компроміси:

“Прототипи N107 також мають вужче поле зору, ніж Vision Pro. І компанія розглядає можливість зробити пристрій залежним від прив’язаного Mac або iPhone. Це дозволило б Apple заощадити гроші на обчислювальній потужності та компонентах, необхідних для того, щоб зробити Vision Pro повністю автономним продуктом” – доповнює Гурман.

Це, звісно, відчутно змінить загальну концепцію, але й на вартість зможе суттєво вплинути. Компанія “цілиться” у цінник на рівні від $1 500 до $2 000. Так, це все ще чималі гроші, але порівняно з вартістю Apple Vision Pro, це буде дійсно доступніший ґаджет.

Apple сподівається підготувати N107 до кінця 2025 року, й за цей час ще чимало може змінитися. Тож буде цікаво подивитися, якого прогресу досягне Vision Products Group, яка, до речі, продовжує збільшуватися.

А щодо другого покоління Apple Vision Pro (N109), то компанія також не зупиняється над його розробкою. Наразі значних зовнішніх змін така гарнітура не передбачає, але отримає потужніші чипи та кращі камери. Заразом виробник шукає способи зменшити вагу та додати комфорту під час користування пристроєм.

З планом випуску оновлення у кращому випадку наприкінці 2026 року, на пошук необхідних рішень ще є час. Однак станом на зараз пріоритетом команди залишається дешевша версія гарнітури.