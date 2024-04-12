Senior Research Engineer в MacPaw Євгеній Петелєв ділиться своїм досвідом користування Apple Vision Pro.

Коли пристрій вперше анонсували, мені було дуже цікаво розглянути його саме з технічної сторони. Як користувач, я не дуже його чекав, бо не міг зрозуміти, для чого він мені потрібен. Також, в голові крутилася думка, що, можливо, його так і не випустять на широкий загал, адже всі ми пам’ятаємо AirPower від Apple, який компанія так і не змогла випустити у світ. Усе змінилося, коли я вперше побачив цей пристрій на власні очі.

Чесно кажучи, я був скептично налаштований до Apple Vision Pro. Пам’ятаю, як перші пів години просто роздивлявся його дизайн та аксесуари. Якщо він вам здається якісним та технологічним на фото, повірте, в реальності враження ще сильніші. Мені дуже сподобалось як Apple зробила для користувача магію першого ввімкнення, де ти налаштовуєш пристрій під себе і поступово опановуєш новий спосіб взаємодії із ним.

Що мені сподобалось Apple Vision Pro?

Надзвичайно якісна картинка. Усі елементи інтерфейсу – чіткі, зрозумілі та мінімалістичні. Мої перші відчуття були, ніби я сиджу в кінотеатрі в залі IMAX. Кожну деталь хочеться уважно розглянути з усіх сторін. І так, ви це можете зробити, адже елементи інтегровані у реальний світ. Місцями дуже важко відрізнити, де реальний світ, а де вікно застосунку. Особисто в мене був шок, коли я переглядав фотографії кімнати, які ж сам і зробив на Apple Vision Pro. У цілому, операційна система visionOS виглядає надзвичайно якісно.

Налаштування середовища під себе. Окрім того, що ви можете керувати застосунками у visionOS, невіднятною його складовою є налаштування середовища, яке вас оточує. Важливо, що Apple позиціює цей пристрій як AR (Augmented Reality), а не VR (Virtual Reality), тому є відчуття та розуміння, що відбувається довкола в реальному житті. Проте, налаштування середовища, це – просто вау. Просто уявіть, що спочатку ви десь в парку Yosemite, а за долю секунди ви вже на Місяці. Працює бездоганно. Дуже подобається, що це все можна налаштувати під себе і це дуже зручно. Мої перші відчуття були, ніби я втратив зв’язок і повністю перемістився у середовище. Згадайте наскільки якісне зображення у Vision Pro і ви зрозумієте як працює ця магія.

Перегляд контенту та взаємодія із застосунками. У Apple Vision Pro ви не обмежені розмірами екрана свого телефону чи монітору. Ви можете тримати відкритими стільки вікон застосунків, скільки вам буде комфортно переглядати. Розмір та розташування вікон ви налаштовуєте самі. Надзвичайно зручно та інтерактивно переглядати відео та фото контент. Особисто мені дуже подобається відсутність будь-яких рамок: я можу налаштовувати ціле середовище під себе, де будуть відкриті різні застосунки, які мені актуальні та потрібні в цей момент часу. Звичайний перегляд контенту виходить повністю на новий рівень.

Навігація та управління пристроєм. Після того як я увімкнув девайс, мені запропонувало налаштувати його під себе та інтерактивно ознайомило з управлінням інтерфейсу. Насправді все дуже інтуїтивно зрозуміло та логічно. Наш погляд на елемент інтерфейсу підсвічує його, а жест двома пальцями підтверджує дію. Можна провести аналогію із людським оком. Перед тим, як взаємодіяти із предметом, ми спочатку поглядом дивимося на нього, аналізуємо і тільки потім виконуємо певну дію. Ви й самі не помічаєте, як поступово для себе відкриваєте нові жести та опановуєте інтерфейс. І додам, що це – дуже захопливий процес. Я можу це порівняти з опановуванням нового вміння, як їздити на велосипеді.

Окремо виділю перегляд Immersive Video. Це – щось неймовірне. Immersive Video – це відео у форматі 8К зі 180 градусів, зроблені із використанням просторового аудіо. Я й уявити не міг, що це буде працювати настільки круто. У певний період часу я просто не відчував, що знаходжусь в кімнаті. Було відчуття, що я знаходжусь та проживаю історію разом із героями відео. За 3 хвилини я встиг побувати на концерті Alicia Keys, у світі дикої природи, або ж високо в горах, де перед вами відкривається захопливий краєвид. Як мінімум, варто спробувати Apple Vision Pro тільки заради перегляду таких відео. Ви не пожалкуєте. До речі, в застосунку Apple TV є вже додані відео від Apple. Це – найпростіший та найшвидший спосіб відкрити для себе новий рівень споживання контенту.

Що хотілось би покращити?

Відстеження очей не завжди працює коректно. При першому запуску пристрою я налаштував його під себе і мені було супер зручно та просто. Проте, через деякий час в мене все більше і більше виникало проблем при взаємодії з елементами інтерфейсу: елементарно було важко сфокусувати погляд на певний елемент, щоб взаємодіяти з ним. Наприклад, деякі дії, такі як відкрити Control Center мені було прям дуже непросто, адже потрібно було знайти елемент інтерфейсу зверху і я аж закидував голову для цього. Це виглядало дуже дивно зі сторони. Через деякий час я повторно відкалібрував пристрій і стало краще, проте згодом точність відстеження очей погіршилася.

Вага та розмір пристрою. Vision Pro точно не із легких девайсів. Його вага – близько 600-650 грам. Тепер уявіть, що він кріпиться до голови й це таке нормальне навантаження. Навіть після 15 хвилин користування ти відчуваєш полегшення після того, як зняв його. Особисто для мене, Vision Pro досить громіздкий, це точно не про компактність. Що цікаво, так це блок живлення. До того як спробувати Vision Pro в мене було найбільше питань до блоку живлення, чи не буде він заважати та, чи не заважкий він. На практиці, в мене не було до нього жодних питань, окрім того, що кабель для з’єднання з окулярами, вбудований в нього, а це означає що ви не зможете під’єднати блок живлення інших виробників, тільки Apple. Проте, тут нічого нового. На практиці ж, найголовніше покласти блок живлення в таке місце, щоб звільнити руки, бо вони активно використовуються при управлінні інтерфейсом.

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Я читав різні статті щодо того, як цей пристрій може допомогти в роботі різним спеціалістам. Проте всі ми розуміємо, що прочитати статті це – одне, а ось використання в житті – зовсім інше. Теоретично виглядає перспективно, але подивимося, чи зійдеться це з реальністю. Спробувати – точно варто. Що точно можу виділити, так це дійсно новий рівень контенту, де ти проживаєш разом з автором кожен кадр.

Я впевнений, що через деякий час використання, мій список поповниться додатковими пунктами. Але технологічна сторона пристрою, дійсно, вражає.