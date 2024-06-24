Ось так біжіть час: цього року кросовер BMW X5 відзначає власний 25-річний ювілей – лише вдумайтесь, це ж чверть століття! Перші екземпляри BMW X5 було випущено наприкінці 1990-х років й з того час за 25 років вироблено майже 3 млн кросоверів: дуже багато як для такого великого та дорого автомобіля. Щоб гідно відзначити ювілей одного з найпопулярніших кросоверів у своїй лінійці, компанія BMW підготувала особливу версію автомобіля – зустрічаємо BMW X5 Silver Anniversary Edition!

BMW X5 Silver Anniversary Edition
BMW X5 Silver Anniversary Edition
BMW X5 Silver Anniversary Edition

Такий кросовер вирізняється особливим кольором BMW Individual Lime Rock Gray, елементами оздоблення Sport та M Sport, чорним декором Shadowline, а також 20-дюймовими колісними дисками M Star-spoke.

Ну й звісно, не обійшлось без пам’ятних логотипів: вони присутні як ззовні на кузові, так і в салоні автомобіля BMW X5 Silver Anniversary Edition. Крім того, салон вирізняється шкіряним оздобленням та карбоновим декором, що зазвичай зустрічається лише на BMW X5 у різноманітних потужних М-версіях.

Спец-версія BMW X5 Silver Anniversary Edition поєднає розкішний салон та максимальні позашляхові можливості
BMW X5 Silver Anniversary Edition
BMW X5 Silver Anniversary Edition

Натомість кросовер BMW X5 Silver Anniversary Edition використовує за основу версію xDrive40i. Але ж і тут він знайшов, чим відрізнитись від звичайних версій BMW X5 – до переліку обладнання BMW X5 Silver Anniversary Edition додано пакет xOffroad Package: шини для бездоріжжя, захисні пластини знизу кузова, механічне блокування заднього диференціала, кілька режимів бортової електроніки для бездоріжжя різного типу.

Виробництво автомобілів спецверсії розпочнеться вже у серпні поточного року. Як гадаєте, чи побачимо ми BMW X5 Silver Anniversary Edition у нас в Україні?