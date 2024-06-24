Ось так біжіть час: цього року кросовер BMW X5 відзначає власний 25-річний ювілей – лише вдумайтесь, це ж чверть століття! Перші екземпляри BMW X5 було випущено наприкінці 1990-х років й з того час за 25 років вироблено майже 3 млн кросоверів: дуже багато як для такого великого та дорого автомобіля. Щоб гідно відзначити ювілей одного з найпопулярніших кросоверів у своїй лінійці, компанія BMW підготувала особливу версію автомобіля – зустрічаємо BMW X5 Silver Anniversary Edition!

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Такий кросовер вирізняється особливим кольором BMW Individual Lime Rock Gray, елементами оздоблення Sport та M Sport, чорним декором Shadowline, а також 20-дюймовими колісними дисками M Star-spoke.

Ну й звісно, не обійшлось без пам’ятних логотипів: вони присутні як ззовні на кузові, так і в салоні автомобіля BMW X5 Silver Anniversary Edition. Крім того, салон вирізняється шкіряним оздобленням та карбоновим декором, що зазвичай зустрічається лише на BMW X5 у різноманітних потужних М-версіях.

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Натомість кросовер BMW X5 Silver Anniversary Edition використовує за основу версію xDrive40i. Але ж і тут він знайшов, чим відрізнитись від звичайних версій BMW X5 – до переліку обладнання BMW X5 Silver Anniversary Edition додано пакет xOffroad Package: шини для бездоріжжя, захисні пластини знизу кузова, механічне блокування заднього диференціала, кілька режимів бортової електроніки для бездоріжжя різного типу.

Виробництво автомобілів спецверсії розпочнеться вже у серпні поточного року. Як гадаєте, чи побачимо ми BMW X5 Silver Anniversary Edition у нас в Україні?