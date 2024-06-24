Регулятори Європейського Союзу висунули звинувачення Apple у порушенні “Закону про цифрові ринки” (Digital Markets Act, DMA), зокрема обмеження розробників направляти користувачів на дешевші опції поза App Store. Про це повідомляє Associated Press.

У межах DMA, компанія має дозволяти розробникам повідомляти користувачів своїх програм про дешевші опції покупки внутрішніх послуг поза App Store. Єврокомісія зазначає, що правила App Store “перешкоджає розробникам програм вільно спрямовувати споживачів на альтернативні канали пропозицій і вмісту”.

Фінальне рішення щодо цього звинувачення має бути прийняте до березня 2025 року. До цього часу компанія має час відповісти. У випадку, якщо компанія не зможе захиститися, Apple грозить штраф у розмірі 10% від глобального прибутку.

Apple відповіла на звинувачення заявою про те, що протягом останніх кількох місяців вона зробила чимало змін для того, аби відповідати DMA як відповідь на відгуки розробників та Єврокомісії.