З нагоди початку великого літнього розпродажу на GOG.com можна протягом 72 годин безплатно забрати непогану аction/RPG Shadows: Awakening від словацької студії Games Farm.

Shadows: Awakening – це action/RPG з серії Heretic Kingdoms, яка вийшла у 2018 році на Windows ПК, Xbox One та PlayStation 4. Особливість гри – використання відразу чотирьох персонажів різних класів, між якими можна перемикатися “на льоту”. Квести, головоломки, а також навички та лут, окремі для різних персонажів – прикладаються.

Shadows: Awakening має Metacritic від 69/100 на Xbox One до 77/100 на ПК та Steam-рейтинг 75/100 на базі майже 1500 відгуків.

Щодо великого розпродажу на GOG.com він триватиме з 19 червня до 10 липня 2024 р. Усього на ньому представлено понад 6000 ігор зі знижками до 95%.

До речі, з 27 червня по 11 липня 2024 р. відбудеться також великий сезонний розпродаж на Steam.