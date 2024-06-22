Ще не всі топгравці показали власні великі мовні моделі та оновлених віртуальних помічників, які є їх обличчями. Зокрема, повідомляють, що Amazon презентує ШІ-прокачану Alexa у серпні цього року. Про це пише The Verge.

Вдосконалена Alexa зможе виконувати одразу кілька запитів, наприклад, написати email та замовити їжу в Uber Eats. Користувачам не потрібно буде постійно говорити “Alexa” при звертанні до асистента. Також помічник буде слідкувати за звичками користувача і створювати різноманітні автоматизації. Наприклад, включати кавоварку, коли спрацює будильник. А ще Alexa допоможе з шопінгом (що й не дивно). Можна буде запитати “які рукавички краще купити для скелелазіння” і ви отримаєте варіанти для покупки.

Втім, багато з цих нововведень будуть доступні тільки по підписці. Подейкують, що її вартість складе від $5 до $10 на місяць. Безплатна версія Alexa залишиться, але вона пропонуватиме значно менше функцій генеративного ШІ.

Amazon вже протягом певного часу тестує деякі з функцій генеративного ШІ. Також компанія пропонує асистента з шопінгу Rufus, який може відповідати на питання щодо різних позицій на Amazon.