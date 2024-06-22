Microsoft тестує зміни в Windows 11, плануючи глибшу інтеграцію між смартфонами та ПК за допомогою програми Phone Link. Інсайдери Windows у бета-версії операційної системи тепер можуть протестувати три нові функції Phone Link, які покращують зв’язок компʼютера та смартфона.

Нові функції поступово розгортаються для інсайдерів бета-каналу, які використовують Windows 11 Build 22635.3790 або новішу версію, і потребують Phone Link версії 1.24052.124.0 або новішої версії.

Основні доповнення до Phone Link включають:

Користувачі можуть переглядати стан заряду акумулятора та підключення зі смартфона у меню “Пуск”;

Доступ до телефонних повідомлень, дзвінків і фотографій тепер доступний з меню “Пуск”;

Користувачі можуть завершувати на компʼютері дії, які були розпочаті на смартфоні, адже вони також показуються у меню “Пуск”.

Phone Link вже пропонує різні варіанти підключення між смартфонами та ПК, причому конкретні функції відрізняються між пристроями Android та iPhone, а також між різними моделями Android. Ці нові функції, однак, обіцяють більш інтегрований досвід та, судячи з усього, в Microsoft збираються продовжити розширювати підтримку смартфонів для можливості їх використання з компʼютерів на Windows 11.