Впевнений, ви бачили безліч діпфейків за останні роки. Наприклад, Сильвестр Сталлоне замість Маколея Калкіна у фільмі “Сам удома”.

Подібні відео швидко стають популярними та є джерелом гарного настрою. Втім, коли ця технологія використовується, щоб видати себе за іншу особу і, наприклад, почати щось рекламувати від її імені, ситуація стає значно серйознішою. Або при спробі ввести в оману цілу країну, створивши діпфейк з її президентом.

Саме тому YouTube оновив політику платформи: відтепер сервіс прийматиме скарги стосовно діпфейків. Буде враховуватися ряд факторів, перш ніж ухвалити рішення про видалення контенту. Наприклад, чи є відео пародією або сатирою стосовно якихось відомих осіб, чи може воно помилково бути сприйнятим, як реальне тощо.

Скаргу на ШІ-діпфейки можна подати на сторінці подання скарг щодо конфіденційності.