Новий гіперкар від Bugatti готовий. В ньому багато революційного та водночас багато традиційного. Адже Bugatti Tourbillon – це гібрид з атмосферним двигуном!

Отже, компанія Bugatti відмовилась від мотора W16 з купою турбін. Але не від власних дизайнерських традицій. Гіперкар Bugatti Tourbillon все також прикрашає фірмова “підкова” решітки радіатора та витягнута С-подібна бокова лінія, що підкреслює 4,67-метрову довжину автомобіля. А ось позаду можна помітити новий розтягнутий суцільний ліхтар та надзвичайно великий дифузор.

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Адже аеродинаміка стала одним з основних пунктів для розробників Bugatti Tourbillon: зменшення опору повітря, збільшення притискної сили. Крім того, гіперкар вирізняється монококом з нового карбон-композитного матеріалу T800, а також алюмінієвою підвіскою, де важелі надруковані з використанням 3D-технологій, що дозволило на 45% полегшити деталі підвіски.

Проте найцікавішим елементом конструкції Bugatti Tourbillon, звісно, виступає його двигун. Бензиновий атмосферний 8-літровий V16 самотужки розвиває 1000 к.с., які відправляються на задні колеса через 8-ступеневу роботизовану коробку передач. Крім того, ще 800 к.с. додають три електромотори – два окремих для приводу передніх коліс, та один допоміжний, вмонтований в коробку передач, для приводу задніх коліс.

Сумарно маємо 1800 к.с., прискорення 0-100 км/год за 2,0 секунди та прискорення до 400 км/год в межах 25 секунд, максимальну швидкість 400 км/год або навіть 445 км/год за умови використання спеціального «безлімітного» ключа. При цьому акумуляторна батарея гібрида ємністю 25 кВт·год дозволяє проїжджати до 60 км на електроприводі.

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Нарешті, окремо варто відзначити салон Bugatti Tourbillon. Що одразу привертає увагу – то це відсутність дисплея та кермо з інтегрованою панеллю приладів.

Насправді дисплей в салоні Bugatti Tourbillon присутній, але він висувається лише за необхідності: наприклад, коли потрібне зображення з камери заднього огляду. Регулювання гучності звуку або температури клімат-контролю здійснюється окремими поворотними кільцями. А щодо панелі приладів, то вона аналогова й має вигляд коштовного годинника-хронографа. При цьому блок панелі приладів встановлено на нерухомій колонці керма з позначенням логотипа компанії EB, й вже саме кермо обертається навколо цієї колонки.

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Автомобільна мрія у вигляді Bugatti Tourbillon буде коштувати чимало – вартість лише починається від 3,8 млн євро й з урахуванням програм індивідуалізації може суттєво зростати. Перші автомобілі Bugatti Tourbillon для клієнтів будуть готові 2026 року. Планується випуск лише 250 екземплярів Bugatti Tourbillon. І можна бути впевненими, що до 2026-го вже всі вони будуть заброньовані.