Новий гіперкар від Bugatti готовий. В ньому багато революційного та водночас багато традиційного. Адже Bugatti Tourbillon – це гібрид з атмосферним двигуном!
Отже, компанія Bugatti відмовилась від мотора W16 з купою турбін. Але не від власних дизайнерських традицій. Гіперкар Bugatti Tourbillon все також прикрашає фірмова “підкова” решітки радіатора та витягнута С-подібна бокова лінія, що підкреслює 4,67-метрову довжину автомобіля. А ось позаду можна помітити новий розтягнутий суцільний ліхтар та надзвичайно великий дифузор.
Адже аеродинаміка стала одним з основних пунктів для розробників Bugatti Tourbillon: зменшення опору повітря, збільшення притискної сили. Крім того, гіперкар вирізняється монококом з нового карбон-композитного матеріалу T800, а також алюмінієвою підвіскою, де важелі надруковані з використанням 3D-технологій, що дозволило на 45% полегшити деталі підвіски.
Проте найцікавішим елементом конструкції Bugatti Tourbillon, звісно, виступає його двигун. Бензиновий атмосферний 8-літровий V16 самотужки розвиває 1000 к.с., які відправляються на задні колеса через 8-ступеневу роботизовану коробку передач. Крім того, ще 800 к.с. додають три електромотори – два окремих для приводу передніх коліс, та один допоміжний, вмонтований в коробку передач, для приводу задніх коліс.
Сумарно маємо 1800 к.с., прискорення 0-100 км/год за 2,0 секунди та прискорення до 400 км/год в межах 25 секунд, максимальну швидкість 400 км/год або навіть 445 км/год за умови використання спеціального «безлімітного» ключа. При цьому акумуляторна батарея гібрида ємністю 25 кВт·год дозволяє проїжджати до 60 км на електроприводі.
Нарешті, окремо варто відзначити салон Bugatti Tourbillon. Що одразу привертає увагу – то це відсутність дисплея та кермо з інтегрованою панеллю приладів.
Насправді дисплей в салоні Bugatti Tourbillon присутній, але він висувається лише за необхідності: наприклад, коли потрібне зображення з камери заднього огляду. Регулювання гучності звуку або температури клімат-контролю здійснюється окремими поворотними кільцями. А щодо панелі приладів, то вона аналогова й має вигляд коштовного годинника-хронографа. При цьому блок панелі приладів встановлено на нерухомій колонці керма з позначенням логотипа компанії EB, й вже саме кермо обертається навколо цієї колонки.
Автомобільна мрія у вигляді Bugatti Tourbillon буде коштувати чимало – вартість лише починається від 3,8 млн євро й з урахуванням програм індивідуалізації може суттєво зростати. Перші автомобілі Bugatti Tourbillon для клієнтів будуть готові 2026 року. Планується випуск лише 250 екземплярів Bugatti Tourbillon. І можна бути впевненими, що до 2026-го вже всі вони будуть заброньовані.
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