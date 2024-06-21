У квітні цього року зʼявилась інформація про те, що Apple веде переговори з FIFA щодо ексклюзивних прав на трансляцію оновленого клубного чемпіонату світу, який заплановано на літо 2025 року. Повідомлялось, що угода оцінюється в $1 мільярд.

Втім, щось пішло не так, і згідно з новими даними FIFA тепер шукає іншого партнера, адже переговори з Apple припинено. Причина, схоже, банальна — пропозиція Apple виявилась приблизно в три-чотири рази меншою за ту суму, яку сподівається заробити FIFA.

Окрім того, отримання ексклюзивних прав на показ компанією Apple могло стати проблемою для потенційних спонсорів. Останні воліли б, щоб турнір демонструвався у безплатних мережах, а не тільки по підписці Apple TV+.

Наразі FIFA веде переговори з іншими мовниками з метою укласти угоди на рівні окремих країн замість договору з єдиним транслятором. Однак, поки що у FIFA не все гладко з організацією самого турніру. Подейкують, що федерація вже просила команди-учасниці погодитись на менші гонорари за участь у змаганнях, що може свідчити про низьку зацікавленість спонсорів.