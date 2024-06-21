Новий розумний годинник від OnePlus був помічений на сертифікації TENAA. Годинник, позначений як OPWW234, ймовірніше за все є OnePlus Watch 3. Сертифікація розкрила рендер ґаджета та деякі його характеристики. Про це пише MySmartPrice.

Годинник отримав круглий дисплей та дві бокових кнопки для керування на правій грані. Також OnePlus Watch 3 матиме підтримку LTE-з’єднання завдяки e-SIM, Bluetooth, NFC, GPS та кілька інших навігаційних систем.

Також стало відомо, що годинник буде оснащено акумулятором ємністю 500 мА⋅год, та матиме підтримку заряджання потужністю 10 Вт. У сертифікації 3C, яка з’явилася трохи раніше, йшлося про те, що годинник буде поставлятися без комплектного адаптера живлення.

Поки що інші подробиці невідомі, однак годинник активно проходить різні сертифікації, що може означати те, що його незабаром представлять офіційно.