Українська компанія Skylum, яка розробила ШІ-фоторедактор Luminar Neo, оновила програму Luminar for iPad, змінивши назву на Luminar Mobile. Вдосконалена версія застосунку тепер доступна для iPad, iPhone та Apple Vision Pro.

Luminar Mobile зберіг дизайн попередньої версії. Інтерфейс реагує на дотики користувачів реалістичними ефектами та звуками. Наприклад, переглядаючи колекцію LUT у пошуках фільтра, можна почути ностальгічне клацання заміни плівки.

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Програма має широкий набір інструментів — від базових налаштувань корекції кольорів до функцій обробки за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, Enhance AI покращує фотографії завдяки приблизно 20 вбудованим налаштуванням, Sky AI дозволяє замінити небо, Structure AI підкреслює деталі та текстури, а Relight AI збалансовує освітлення й контраст.

Є також й нова функціональність. Luminar Mobile отримав дві додаткові спеціалізовані ШІ-функції для ретуші портретів — Skin AI та Body AI. Крім того, завдяки новому оновленню власники Apple Vision Pro зможуть редагувати фотографії у VR-середовищі з адаптованим інтерфейсом програми.

Завантажити додаток можна в App Store. Користувачам також буде необхідна підписка, яка коштує $4,99 на місяць. У компанії зазначили, що всім користувачам Luminar for iPad з поточною підпискою нададуть безплатне оновлення для Luminar Mobile.