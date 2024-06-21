Дослідження The Wall Street Journal та Лаури Едельсон, професора комп’ютерних наук Північно-східного університету, показало, що Instagram показує підліткам більше контенту сексуального характеру, та такого, що містить жорстокість чи цькування, ніж дорослим.

Тест проводили зі січня по квітень 2024 року. У рамках дослідження були створені нові акаунти, а вік власників цих акаунтів був вказаний як 13 років. Жодних підписок та пошукових запитів не було, проте вже через три хвилини перегляду стрічки Reels на цих акаунтах почали рекомендувати контент сексуального характеру. Коли акаунти пропускали інші кліпи, але до кінця дивилися ті пікантні відео, Reels рекомендував ще відвертіші відео.

Після 20 хвилин перегляду Reels майже всі відео у стрічці були з подібним вмістом, у деяких з цих відео також пропонували надсилати оголені фотографії користувачам, які залишать коментар чи по іншому будуть взаємодіяти з цими публікаціями.

Водночас подібні тести, які проводили у TikTok та Snapchat, показали, що ці платформи не починають рекомендувати такий же сексуальний контент для неповнолітніх користувачів.

The Wall Street Journal також отримало доступ до документів у яких описуються внутрішні тести Meta щодо рекомендації контенту в Instagram. У 2021 році компанія проводила такі ж тести й отримали схожі результати. Про це розповів колишній працівник компанії.

Ще одна внутрішня аналітика Meta розкрила інформацію про те, що компанія давно знала про проблему з сексуальним контентом та відео які показують жорстокість в Instagram які рекомендують неповнолітнім. Серед іншого компанії також пропонували створити окремий алгоритм рекомендації для підлітків, однак цю ідею відхилили.

Також стало відомо, що неповнолітні користувачі Instagram отримують більше рекомендації з відео сексуального характеру та з жорстокістю аніж дорослі. Підлітки бачать втричі більше відео сексуального характеру, у 1,7 раза більше відео з жорстокістю та у 4,1 раза більше відео з цькуванням, аніж користувачів віком від 30 років.

Шкода соціальних мереж для неповнолітніх осіб є активною темою обговорення, зокрема вплив Facebook та Instagram. Meta намагається всіляко врегулювати рекомендації та прибрати небажаний контент зі стрічки підлітків, зокрема навіть запровадила блюр для оголених фото які можуть отримувати підлітки, однак тести показують, що цього точно недостатньо.