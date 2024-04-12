Instagram готується запустити нову функцію безпеки, яка «розмиватиме» зображення оголеної натури в переписках із неповнолітніми користувачами, повідомляє The Verge.

Крім цього, нова функція рекомендуватиме не надсилати такі фото та вимагатиме додаткового підтвердження. Функція буде ввімкнена за замовчуванням для користувачів-підлітків Instagram. Сповіщення також заохочуватимуть дорослих користувачів увімкнути цю функцію.

Ці зусилля є наслідком тривалої критики того, що такі платформи, як Facebook та Instagram, завдають шкоди своїм наймолодшим користувачам.

Нова функція буде протестована найближчими тижнями, а її глобальне впровадження очікується протягом наступних кількох місяців. Meta повідомляє, що функція використовує машинне навчання на пристрої для аналізу того, чи містить зображення, надіслане через сервіс прямих повідомлень Instagram, оголену натуру, і що компанія не матиме доступу до цих зображень, якщо система про них не повідомить.

Коли захист увімкнено, користувачі Instagram, які отримують фотографії з оголеною натурою, побачать повідомлення з застереженням, а також можливість заблокувати відправника та поскаржитися.

«Ця функція покликана не лише захистити підлітків від небажаної оголеності в їхніх фотографіях, але й захистити їх від шахраїв, які можуть надсилати зображення оголеної натури, щоб обманом змусити людей надсилати свої власні зображення у відповідь», – йдеться в повідомленні Meta.

Користувачі, які намагатимуться надіслати оголені фотографії, також побачать повідомлення, що попереджає їх про небезпеку обміну чутливими фотографіями.