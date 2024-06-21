Apple випустила застосунок Final Cut Camera, який є компаньйоном для застосунку Final Cut Pro для iPad. Користувач зможе безпосередньо з планшета керувати знімальним процесом на iPhone завдяки функції Live Multicam.

Final Cut Camera може працювати і як самостійний застосунок для фільмування відео. Користувач може регулювати баланс білого та ISO, керувати фокусом, змінювати роздільну здатність і формат запису, обирати джерело аудіо тощо. Можна навіть відключити вбудовану стабілізацію, що точно оцінять креатори, які використовують стедіками.

Final Cut Camera вже можна безплатно завантажити з App Store. Застосунок можна встановити на iPhone з iOS 17.4 або новішою версією операційної системи.

До речі, Apple також випустила оновлений Final Cut Pro для iPad та Final Cut Pro 10.8 для macOS.