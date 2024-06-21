У новому оновленні Windows 11 Insider Preview компанія Microsoft зробила Copilot менш функціональним. Тепер чатбот запускатиметься у вигляді прогресивної вебпрограми й не буде повністю інтегрованим у систему як раніше. Про це повідомляє The Verge.

“У межах цього оновлення ми також розвиваємо досвід роботи з Copilot у Windows як з програмою, яка буде закріплена на панелі завдань. Це дозволить користувачам отримати переваги традиційних програм, зокрема можливість змінювати розмір, переміщати та закріплювати вікно – відгуки, які ми отримували від користувачів під час попереднього тестування Copilot у Windows. Ця модель також дозволяє Microsoft гнучкіше розробляти та оптимізувати інтерфейс на основі відгуків користувачів”, – йдеться у блозі компанії.

Робота чатбота як прогресивної вебпрограми прибирає чимало корисних функцій, які він міг виконувати на системному рівні, як от пошук налаштувань чи файлів. У Microsoft поки жодним чином не прокоментували, чому було прийняте рішення запускати чатбот саме у вигляді прогресивної вебпрограми.

Крім того, компанія також прибрала запуск чатбота через комбінацію клавіш Win + C на користь окремої кнопки Copilot, яка починає з’являтися у нових ноутбуках.

Такі зміни поки що набули чинності у Windows 11 Insider Preview 22635.3785 (KB5039319) й у користувачів стабільної версії операційної системи чатбот поки що працюватиме без змін.