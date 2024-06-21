Bureau of Contacts — кооперативний горор в кращих традиціях Phasmophobia. Але ця гра дечим сильно відрізняється. Гравцям протистоятиме нейромережа, яка виступатиме у ролі незримого режисера всіх подій.

Вона буде спостерігати, слухати та оцінювати гравців, щоб підготувати їм саме той виклик, до якого вони готові найменше. Також нейромережа певним чином відповідатиме за генерацію рівнів у межах заготовлених ассетів.

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Гравцям у ролі агентів “Бюро контактів” доведеться досліджувати місця паранормальних подій, знаходити інформацію про привида та спосіб, яким його можна здолати.

Гра також використовуватиме мікрофон, а значить, що з привидами доведеться спілкуватися та слідкувати за тим, що ви говорите своїм напарникам у грі, бо окрім них вас слухатиме і нейромережа.

Студія MiroWin вже не є новачком в індустрії та має 7 випущених ігор, 6 з яких для VR-гарнітур.

Bureau of Contacts вийшла у дочасному доступі в Steam. Таким чином розробники хочуть зібрати відгуки найбільш зацікавленої частини аудиторії. Повноцінний реліз запланований на 2025 рік.

Розробники планують додати до гри: нові локації, інструменти, привидів, кастомізацію персонажів, “дерево навичок” і, можливо, підтримку VR.

У поточній версії вже є: 1 локація з генератором завдань, одно- та багатоосібний режими, 3 різновиди привидів, широкий набір предметів загального призначення та самооборони, механіка екзорцизму, система прогресії гравця та голосовий чат.