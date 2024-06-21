Під час шоукейсу Limited Run Games компанія Ubisoft анонсувала, що перевидання Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition вийде 25 червня, а з 12 липня буде доступне до замовлення фізичне видання та Collector Edition.

Гравці зможуть заново вирушити в екшн-пригоду та дослідити морський світ Hillys у роздільній здатності 4K при 60 кадрах на секунду, а також численними покращеннями, включно з автозбереженням, пропуском кат-сцен, повною підтримкою контролерів і клавіатури та миші, а також синхронізацією збережень на всіх платформах.

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Крім того, Beyond Good & Evil – 20th Anniversay Edition також представить новий режим Speedrun Mode, понад 20 нових досягнень та Anniversary Gallery, у якій можна буде більше дізнатися про розробку гри та побачити нові малюнки, відео та інше.

Найважливішим моментом видання буде нова місія, у якій гравці зможуть дізнатися більше про минуле головної героїні Джейд і отримати ексклюзивні косметичні нагороди. Ця місія також розкриє зв’язок першої частини з Beyond Good & Evil 2.

Гра буде доступна на PlayStation 4 та 5, Xbox Series X|S та One, Nintendo Switch, Amazon Luna та на ПК у Steam, EGS та Ubisoft Store.