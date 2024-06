Українській творчий дует Forpixie Studio з та український розробник TERNOX, що виступає тут як видавець, презентували трейлер та Steam-сторінку візуальної новели “Жило на небі Сонце” / Shine On, My Little Sun.

Події гри “Жило на небі Сонце” відбуваються у постапокаліптичному світі, зануреному у темряву, де останнє людське містечко Сваржне виживає завдяки теплу зірки, заточеної у міському маяку. Життя містян порушує несподіванка. Зі світла зірки раптово з’являється розгублена дитина – вона змінить долю мешканців Сваржного навіки…

“Жило на небі Сонце” – це оповідання про дорослішання у чарівному візуальному стилі. Розгалужений сюжет гри має три різні закінчення, на які впливають рішення гравця під час проходження.

Крім того, розробники пишаються виразною піксельною графікою, інтерактивними елементами у бекграундах, виразним саундтреком, кумедними сайд-квестами та багатовимірними персонажами.

Команда Forpixie Studio та візуальна новела “Жило на небі Сонце” з’явилися під час одного з Ukrainian Visual Novel Jam і тепер цей джем-проєкт перетворюється в повноцінну комерційну гру. Пан Ternox, який власне і проводить Ukrainian Visual Novel Jam, планує також видавати й інші цікаві проєкти, що брали участь у джемі.

Станом на зараз “Жило на небі Сонце” / Shine On, My Little Sun має підтримку лише двох мов – української та англійської, а ось дати релізу у гри поки що немає. Але ми пропонуємо додавати гру до Списку бажаного, це допомагає просувати українські ігри в Steam.