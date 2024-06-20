Google дуже хоче, аби користувачі використовували YouTube Premium тому всіляко намагаються обійти та перемогти сторонні інструменти для блокування реклами. Але водночас компанія не хоче, аби її користувачі економили на YouTube Premium, тому починають скасовувати підписки, які були отримані через інші країни.

Користувач Alopez1024 на Reddit написав, що його підписка була скасована без додаткових пояснень. В подальшому обговоренні інші коментатори розповіли, що зіткнулися з такою ж проблемою та дійшли до висновку – всьому виною VPN.

Щоб придбати підписку дешевше, аніж Google пропонує її у країні окремих користувачів, вони використовували VPN обираючи країни, де вона коштує менше, зокрема й Україну. У нас підписка коштує всього 99 гривень, або близько $2,5, що значно дешевше, аніж $13,99 в Америці.

“Мою підписку YouTube Premium через Україну скасовано. Я намагався поновити за допомогою тієї самої дебетової картки Revolut, якою завжди користуюся, але тепер вимагають картку з адресою в країні підписки”, – написав користувач jessepower13.

Користувач waaa7sh також розповів, що йому прийшов лист від YouTube у якому йдеться про те, що “країна реєстрації неправильна” разом з посиланням на оновлення підписки.