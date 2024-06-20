На відміну від досить умовних уподобань авторів численних підбірок “Топ ХХ найочікуваніших ігор 20ХХ року” Steam дозволяє досить точно порахувати такі ігри, завдяки тому, що користувачі сервісу додають ігри, які їх цікавлять, у Список бажаного або у Список відстеження. Сервіс SteamDB дозволяє переглянути ці списки, яки здебільшого перетинаються. Приємно, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl займає високі позиції в обох переліках.

Головна різниця між переліком Wishlisted (Бажаного) та Followed (того що відстежується) полягає у тому, що у першому випадку гравець отримає повідомлення про вихід чи знижку на гру в Steam, у другому – сповіщення про усі події та оголошення на сторінці гри з боку розробників з’явиться в стрічці діяльності гравця. Розробники дуже опікуються обома параметрами, бо від них напряму залежать продажі гри.

 

Топ 25 найочікуваніших (Wishlisted) ігор Steam

  1. Black Myth: Wukong – 20 серпня 2024
  2. Hollow Knight: Silksong – To be announced (TBA)
  3. Frostpunk 2 – 25 липня 2024
  4. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 5 вересня 2024
  5. The First Descendant – 2 липня 2024
  6. ARK 2 – TBA
  7. Once Human – 9 липня 2024
  8. Monster Hunter Wilds – 2025
  9. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (це російська гра) – 9 вересня 2024
  10. Unrecord – TBA
  11. Blight: Survival – TBA
  12. Dune: Awakening – TBA
  13. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 2024
  14. Light No Fire – TBA
  15. Arena Breakout: Infinite – TBA
  16. ELDEN RING Shadow of the Erdtree – 20 червня 2024
  17. Tiny Glade – III квартал 2024
  18. Slay the Spire 2 – 2025
  19. Marvel Rivals – TBA
  20. Rooted – TBA
  21. Path of Exile 2 – TBA
  22. SILENT HILL 2 – 8 жовтня 2024
  23. Sid Meier’s Civilization VII – 2025
  24. DRAGON BALL: Sparking! ZERO – 10 жовтня 2024
  25. Kingmakers – 2024

 

Топ 25 найбільше відстежених (Followed) майбутніх ігор Steam

  1. Black Myth: Wukong – 20 серпня 2024
  2. Hollow Knight: Silksong – To be announced (TBA)
  3. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 5 вересня 2024
  4. The First Descendant – 2 липня 2024
  5. Operation Lovecraft: Fallen Doll – TBA
  6. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 2024
  7. KARLSON – TBA
  8. Frostpunk 2 – 25 липня 2024
  9. ARK 2 – TBA
  10. Paralives – 2025
  11. Unrecord – TBA
  12. Arena Breakout: Infinite – TBA
  13. Once Human – 9 липня 2024
  14. Dune: Awakening – TBA
  15. Blight: Survival – TBA
  16. Light No Fire – TBA
  17. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (це російська гра) – 9 вересня 2024
  18. Rooted – TBA
  19. Monster Hunter Wilds – 2025
  20. Falling Frontier – TBA
  21. BLUE PROTOCOL – 2024
  22. DELTARUNE – TBA
  23. DRAGON BALL: Sparking! ZERO – 10 жовтня 2024
  24. The Last Night – TBA
  25. Tiny Glade – III квартал 2024