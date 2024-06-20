На відміну від досить умовних уподобань авторів численних підбірок “Топ ХХ найочікуваніших ігор 20ХХ року” Steam дозволяє досить точно порахувати такі ігри, завдяки тому, що користувачі сервісу додають ігри, які їх цікавлять, у Список бажаного або у Список відстеження. Сервіс SteamDB дозволяє переглянути ці списки, яки здебільшого перетинаються. Приємно, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl займає високі позиції в обох переліках.
Головна різниця між переліком Wishlisted (Бажаного) та Followed (того що відстежується) полягає у тому, що у першому випадку гравець отримає повідомлення про вихід чи знижку на гру в Steam, у другому – сповіщення про усі події та оголошення на сторінці гри з боку розробників з’явиться в стрічці діяльності гравця. Розробники дуже опікуються обома параметрами, бо від них напряму залежать продажі гри.
Топ 25 найочікуваніших (Wishlisted) ігор Steam
- Black Myth: Wukong – 20 серпня 2024
- Hollow Knight: Silksong – To be announced (TBA)
- Frostpunk 2 – 25 липня 2024
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 5 вересня 2024
- The First Descendant – 2 липня 2024
- ARK 2 – TBA
- Once Human – 9 липня 2024
- Monster Hunter Wilds – 2025
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (це російська гра) – 9 вересня 2024
- Unrecord – TBA
- Blight: Survival – TBA
- Dune: Awakening – TBA
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 2024
- Light No Fire – TBA
- Arena Breakout: Infinite – TBA
- ELDEN RING Shadow of the Erdtree – 20 червня 2024
- Tiny Glade – III квартал 2024
- Slay the Spire 2 – 2025
- Marvel Rivals – TBA
- Rooted – TBA
- Path of Exile 2 – TBA
- SILENT HILL 2 – 8 жовтня 2024
- Sid Meier’s Civilization VII – 2025
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO – 10 жовтня 2024
- Kingmakers – 2024
Топ 25 найбільше відстежених (Followed) майбутніх ігор Steam
- Black Myth: Wukong – 20 серпня 2024
- Hollow Knight: Silksong – To be announced (TBA)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 5 вересня 2024
- The First Descendant – 2 липня 2024
- Operation Lovecraft: Fallen Doll – TBA
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 2024
- KARLSON – TBA
- Frostpunk 2 – 25 липня 2024
- ARK 2 – TBA
- Paralives – 2025
- Unrecord – TBA
- Arena Breakout: Infinite – TBA
- Once Human – 9 липня 2024
- Dune: Awakening – TBA
- Blight: Survival – TBA
- Light No Fire – TBA
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (це російська гра) – 9 вересня 2024
- Rooted – TBA
- Monster Hunter Wilds – 2025
- Falling Frontier – TBA
- BLUE PROTOCOL – 2024
- DELTARUNE – TBA
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO – 10 жовтня 2024
- The Last Night – TBA
- Tiny Glade – III квартал 2024
Завантаження коментарів …