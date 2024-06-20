На відміну від досить умовних уподобань авторів численних підбірок “Топ ХХ найочікуваніших ігор 20ХХ року” Steam дозволяє досить точно порахувати такі ігри, завдяки тому, що користувачі сервісу додають ігри, які їх цікавлять, у Список бажаного або у Список відстеження. Сервіс SteamDB дозволяє переглянути ці списки, яки здебільшого перетинаються. Приємно, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl займає високі позиції в обох переліках.

Головна різниця між переліком Wishlisted (Бажаного) та Followed (того що відстежується) полягає у тому, що у першому випадку гравець отримає повідомлення про вихід чи знижку на гру в Steam, у другому – сповіщення про усі події та оголошення на сторінці гри з боку розробників з’явиться в стрічці діяльності гравця. Розробники дуже опікуються обома параметрами, бо від них напряму залежать продажі гри.

Black Myth: Wukong – 20 серпня 2024 Hollow Knight: Silksong – To be announced (TBA) Frostpunk 2 – 25 липня 2024 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 5 вересня 2024 The First Descendant – 2 липня 2024 ARK 2 – TBA Once Human – 9 липня 2024 Monster Hunter Wilds – 2025 Warhammer 40,000: Space Marine 2 (це російська гра) – 9 вересня 2024 Unrecord – TBA Blight: Survival – TBA Dune: Awakening – TBA Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 2024 Light No Fire – TBA Arena Breakout: Infinite – TBA ELDEN RING Shadow of the Erdtree – 20 червня 2024 Tiny Glade – III квартал 2024 Slay the Spire 2 – 2025 Marvel Rivals – TBA Rooted – TBA Path of Exile 2 – TBA SILENT HILL 2 – 8 жовтня 2024 Sid Meier’s Civilization VII – 2025 DRAGON BALL: Sparking! ZERO – 10 жовтня 2024 Kingmakers – 2024