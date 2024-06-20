На пристроях iOS з’явилась функція Proton Photo Backup. Тепер користувачі можуть зробити резервну копію своїх фото та відео. На смартфонах з Android ця функція з’явилась ще в грудні 2023 року, тепер же вона доступна і для користувачів продукції Apple, повідомляє Engadget.

Швейцарська компанія Proton розпочала свою діяльність у 2014 році як Proton Mail, сервіс зашифрованої електронної пошти. З того часу компанія почала надавати також послуги VPN, хмарне сховище і календар.

Швейцарська компанія не просто пропонує ще один спосіб автоматичного завантаження фотографій до нового онлайн-сховища. Proton також обіцяє, що вони будуть надійно зберігатися з безпечним наскрізним шифруванням.

Функція може автоматично завантажувати та синхронізувати фото- та відеоколекцію. Існує також автономний режим, який забезпечує доступ до певних фотографій і відео без доступу до Інтернету, зберігаючи при цьому їх зашифрований статус.

Proton Photo Backup пропонує безплатне сховище до 5 ГБ та 200 ГБ за $4 на місяць. План Proton Unlimited пропонує 500 ГБ простору для зберігання за $10 на місяць і доступ до інших сервісів Proton, таких як Proton Mail і Proton VPN.

Нещодавно компанія заявила про перехід на некомерційну модель, оскільки “швейцарська некомерційна структура забезпечує додаткову безпеку, якої не може досягти жодна корпорація”.