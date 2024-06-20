Netflix анонсувала запуск двох розважальних комплексів Netflix House. Один буде знаходитись в Пенсильванії (торговий центр King of Prussia), інший в Техасі (торговий центр Galleria Dallas). Відкриття заплановане на наступний рік.

Netflix House – це перша спроба стримінгової компанії увійти в подібний бізнес. В цих закладах будуть відбуватись різноманітні події та інтерактивні заходи, засновані на деяких із найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix. Наприклад, ви зможете потанцювати під пісні Тейлор Свіфт в сеттінгу серіала “Бріджертони”, чи взяти участь в одному з випробувань “Гри у кальмара”.

Також відвідувачі зможуть пообідати в ресторанах зі стравами, натхненними різноманітними шоу Netflix. І, звісно, купити мерч з улюбленими героями.

Обидва Netflix House охоплять площу понад 9000 квадратних метрів та мають стати таким собі “Діснейлендом” для фанатів Netflix.