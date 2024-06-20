Lenovo Tab Plus - Bluetooth-колонка та Android-планшет в одному пристрої

Lenovo анонсувала Tab Plus – Android-планшет з динаміками від JBL і вбудованою підставкою, повідомляє Android Police.

Пристрій обладнали 11,5″ LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2000х1200 точок і частотою оновлення 90 Гц. За продуктивність відповідає чип MediaTek G99 та 8 ГБ оперативної памʼяті. Доступні конфігурації зі 128 ГБ та 256 ГБ вбудованої памʼяті. Додатково передбачено слот для карти microSD. Акумулятор ємністю 8600 мА•год підтримує зарядку потужністю до 45 Вт.

Lenovo Tab Plus може похизуватись одразу вісьмома динаміками (чотири твітери та чотири низькочастотні динаміки), сертифікованими компанією JBL. Загальна потужність складає 26 Вт. Ви можете підʼєднати до планшета свій смартфон, чи інший девайс, і відтворювати на ньому музику, як на звичайній портативній колонці.

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Планшет можна розташувати у вертикальному положенні завдяки вбудованій підставці. З додаткових бонусів — захист від вологи й пилу згідно з класом IP52 та наявність 3,5-мм аудіорозʼєма.

Lenovo Tab Plus оцінюється у $290.