Ілля Суцкевер, відомий дослідник і співзасновник OpenAI, зник з поля зору громадськості після того, як брав участь у відстороненні від посади генерального директора OpenAI Сема Альтмана, а потім відновив його на цій посаді у 2023 році. В середині травня Суцкевер оголосив про своє звільнення з OpenAI, пообіцявши розповісти про свій наступний проєкт “в належний час”.

Тепер Суцкевер представив стартап Safe Superintelligence Inc., який має на меті розробити безпечну та потужну систему штучного інтелекту в рамках суто дослідницької діяльності, відмовляючись від негайних комерційних цілей, повідомляє Bloomberg. “Ця компанія особлива тим, що її першим продуктом буде безпечний суперінтелект, і до того часу вона не робитиме нічого іншого”, – заявив Суцкевер. Дослідник планує створити революційну систему штучного інтелекту, ізольовану від тиску комерційної конкуренції.

Суцкевер не розкрив фінансових спонсорів Safe Superintelligence та суму, яку вдалося зібрати на сьогодні.

Safe Superintelligence Inc. має двох співзасновників: інвестора і колишнього керівника відділу штучного інтелекту Apple Деніела Гросса та Деніела Леві, який працював з Суцкевером в OpenAI та відомий своїм досвідом у навчанні великих моделей штучного інтелекту. Офіси компанії будуть розташовані в Пало-Альто, Каліфорнія, і Тель-Авіві, Ізраїль.

Звільнення Суцкевера з OpenAI та його подальші плани викликали жвавий інтерес у Кремнієвій долині. Відомий своїм значним внеском у розвиток штучного інтелекту як університетський дослідник, а згодом і в Google, Суцкевер відіграв ключову роль у ранньому успіху OpenAI, виступаючи за розробку великих моделей ШІ, що сприяло появі таких технологій, як ChatGPT.

Safe Superintelligence Inc. дещо нагадує оригінальну концепцію OpenAI – дослідницької організації, яка займається створенням штучного загального інтелекту (AGI), що перевершує людські можливості. Однак, на відміну від OpenAI, яка тісно співпрацювала з Microsoft і створювала продукти, що приносять прибуток, Safe Superintelligence збирається зосередитися виключно на дослідженнях і розробках без безпосередньої мети комерціалізації своїх досягнень у сфері ШІ.

Цей стартап є значним ризиком для інвесторів, які роблять ставку на здатність Суцкевера та його команди досягти прориву, який може випередити конкурентів з більш значними ресурсами. Термін “суперінтелект” у назві компанії означає систему штучного інтелекту, яка б перевершувала інтелект людини — мета, яка залишається спекулятивною і дуже амбітною.