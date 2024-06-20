7 листопада у широкий прокат виходить український художній фільм “Буча”. Кіно має на меті розповісти всьому світу про трагедію, яка випала на долю українців під час російського вторгнення.

Головним героєм в історії буде громадянин Казахстану, що отримав притулок в Україні у 2019 році та врятував понад 200 українців з окупованих територій.

У фільмі знялись відомі українські актори, такі як В’ячеслав Довженко, Артемій Єгоров, Сергій Стрельніков, Катерина Олос, Анастасія Нестеренко, Даніель Салема та багато інших. Головну роль зіграв відомий польський актор Цезарій Лукашевич.

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Режисером фільму “Буча” став Станіслав Тіунов, для якого це дебютний проєкт у кріслі режисера. Сценаристом та продюсером став Олександр Щур.

«Під час роботи над фільмом нам дуже допомагали представники Головного управління розвідки МОУ. Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, ознайомили з текстами перехоплень розмов російських військових, агентурними даними. Все це ми використовували у фільмі», — розповідає Олександр Щур.

Фільм “Буча” створено завдяки інвестиціям приватних осіб з України, Польщі, Канади та США.