Apple показала, як виглядатиме її новий магазин в Куала-Лумпурі

Цієї суботи, 22 червня, Apple відкриє свій перший магазин у Малайзії. Компанія поділилась фотографіями нової локації, яка отримала офіційну назву Apple The Exchange TRX.

Архітектурний дизайн малазійського Apple Store включає тривимірний багатошаровий дах із горизонтальними скляними панелями та сонцезахисними пластинами. Природне освітлення поєднується з динамічною системою штучного освітлення, яка змінюється залежно від часу доби.

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Всередині передбачена не тільки зала з продуктами компанії, де можна отримати консультацію від експертів та забрати покупку, але й локації, де будуть проводитись різноманітні заходи.

Магазин Apple The Exchange TRX працює на 100% відновлюваних джерелах енергії та є вуглецево-нейтральним, що відповідає екологічним цілям Apple. В магазині працюватиме 160 співробітників, які допомагатимуть клієнтам.