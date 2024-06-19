Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна посідає друге місце за кількістю ШІ-компанії серед країн Центральної та Східної Європи. Про це він повідомив у своєму каналі у Telegram.

Як каже Федоров, в Україні налічується понад 240 компанії у сфері штучного інтелекту, зокрема Україна є домом для трьох всесвітньовідомих стартапів – Grammarly, Preply та People.ai.

Він також зазначив, що з 2019 року дві українські ШІ-компанії стали “єдинорогами”, тобто компаніями-стартапами з ринковою вартістю понад $1 мільярда. Також три найбільших ШІ-стартапи України оцінюються у понад $14,5 мільярдів.

Федоров також розповідає, що за останні 10 років в Україні кількість спеціалістів у сфері ШІ та машинного навчання зросла у рази та зараз становить 5200 професіоналів. Він також додав, що це число зросте на 330% у наступні кілька років.

А для того, аби збільшити кількість спеціалістів в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. За словами Федорова, ключовим кроком для підготовки спеціалістів є співпраця між університетами та ШІ-компаніями.

Дізнатися більше про український сектор штучного інтелекту можна у спільному дослідженні Мінцифри, AI HOUSE та Roosh.