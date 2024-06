Microsoft продовжує оновлювати каталог ігор для підписників Xbox/PC Game Pass. Цього разу — футбол та багато виживання.

Вже доступно:

Still Wakes the Deep (Cloud, Console, PC)

Пригодницький горор про містичні події на нафтовій платформі посеред північного моря. Гру розробила студія The Chinese Room, відома завдяки Amnesia: A Machine for Pigs. Still Wakes the Deep це той самий “безпомічний” горор, в якому гравець безсильний дати відсіч ігровим загрозам та мусить просто вижити.

Незабаром у Game Pass:

My Time at Sandrock (Cloud, Console, PC) – 19 червня

Події гри відбуваються у постапокаліптичному світі через 300 років після дня катастрофи. Збирайте ресурси, відновлюйте втрачені технології та захищайте поселення від монстрів. І це все у милому дитячому стилі.

Keplerth (PC) – 20 червня

2D рольова пісочниця про виживання на чужій планеті. Будуйте поселення, досліджуйте території, збирайте ресурси для виживання.

EA Sports FC 24 (Cloud, Console, PC) – 25 червня

Перший футбол від EA без FIFA у назві. EA Sports FC 24 з’являється в Game Pass якраз напередодні УЄФА ЄВРО 2024.

SteamWorld Dig 1&2 (Cloud, Console, PC) – 26 червня

Дилогія метроідваній про дослідження шахт у світі дикого заходу.

Robin Hood – Sherwood Builders (Cloud, Console, PC) – 27 червня

Будуйте таємне поселення в Шервудському лісі, виходьте на вилазки за ресурсами та розвивайте навички лучника. Тепер у ролі Робіна Гуда.

30 червня каталог залишать: