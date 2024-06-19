Міністерство цифрової трансформації України запустило сайт освітнього застосунку “Мрія”, про що і повідомляє відомство.

Сайт дає можливість ознайомитись з функціями та можливостями майбутнього застосунку, поки він перебуває в бета-тесті. На ньому зібрана вся інформація про додаток.

Сайт може стати корисним для:

Батьків, вчителів та дітей

Бізнесу та організаціям

Талантів

Просто усім зацікавлених

Освітні заклади, які бажають скористатись “Мрією” можуть на сайті залишити заявку на участь. Також проєкт шукає талантів, які бажають долучитись до розробки. На цю мить шукають Head of Implementation та Support Agent.

А детальніше про додаток ми писали під час його запуску.