Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск бета-тесту освітнього застосунку “Мрія” в деяких школах України. Про це йдеться в повідомленні відомства.

“Розпочинаємо тестування “Мрії” – 40 шкіл з Києва та шести областей України допоможуть перевірити й покращити роботу застосунку”, – сказано в повідомленні.

Застосунок “Мрія” тестуватимуть:

школярі: “Мрія ID”, навчальні досягнення, план дня, список завдань з дедлайнами, бібліотека контенту за інтересами, чати на базі Signal;

батьки: досягнення дитини, розклад, оцінки, домашні завдання, бібліотека рекомендованого контенту, чати на базі Signal;

вчителі: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотека контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.

Бета-тест відбувається в три етапи:

перевірка функціональності застосунку – від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень та аналітики підсумкових досягнень; підготовка до навчального року – кожну школу відвідають тренери “Мрії”, які навчать вчителів швидко й легко користуватися застосунком та вебверсією в роботі; тестування “Мрії” в реальних умовах – 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік із застосунком.

Нагадаємо, що в лютому цього року в Мінцифри повідомили, що уряд підтримав створення освітнього застосунку “Мрія”.