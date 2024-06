Wizards of the Coast випустить новий сет Magic: The Gathering з лінійки Universes Beyond, яка поєднує всесвіт MTG з іншими відомими кіно та ігровими франшизами, цього разу з серією Assassin’s Creed від Ubisoft.

Сет Magic: The Gathering – Assassin’s Creed буде існувати лише у вигляді фізичних карт, як і попередні сети такого плану з Fallout, Jurassic World, Doctor Who та Transformers, тож ви не побачите його в MTG Arena.

Серед карт сету є асасини з усіх ігор серії Assassin’s Creed, починаючи з Альтаїра ібн Ла-Ахада та закінчуючи Басімом ібн Ісхаком, багато з NPC та зброї, знайомої нам за іграми, включаючи прихований клинок. На жаль, ці карти нелегальні у форматі Standard і можуть використовуватися лише у форматах Vintage, Legacy та Commander. Але набори лінійки Universes Beyond дозволяють Wizards of the Coast долучити до всесвіту Magic: The Gathering нових гравців, які до того не пробували MTG.

Стартер-паки, бустери та набори Magic: The Gathering – Assassin’s Creed з’являться у продажу вже 5 липня 2024 р. Карти MTG можна знайти в багатьох магазинах настільних та колекційних ігор і в Україні.