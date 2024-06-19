Аналітик Росс Янг поділився інформацією щодо орієнтовної дати релізу оновлених MacBook Pro з чипами M4. У третьому кварталі цього року мають початись постачання панелей для 14- та 16-дюймових моделей MacBook Pro. Відповідно, новинки мають надійти у продаж наприкінці 2024-го.

Нагадаю, чипи M4 дебютували в нових iPad Pro, які показали минулого місяця. Ноутбукам від Apple доведеться трохи зачекати, що й не дивно, адже MacBook Pro з чипами M3 були представлені усього пів року тому (в жовтні 2023 року).

Очікується, що базовий MacBook Pro 14 отримає чип M4, тоді як користувачам також будуть доступні більш продуктивні версії M4 Pro та M4 Max. Апдейт має отримати й Mac mini, для якого пропонуватимуться чипи M4 та M4 Pro. А ось MacBook Air, Mac Studio і Mac Pro мають оновити лише у 2025 році.

Окрім нового чипсету, MacBook Pro не зазнають суттєвих змін. Зокрема, OLED-дисплеї, швидше за все, зʼявляться в них не раніше 2026 року.