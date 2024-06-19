З’явились витоки тестів смартфона Pixel 9 Pro XL. Майбутній флагман матиме монструозні 16 ГБ оперативної пам’яті, але його бенчмарки, на жаль, не вражають. Про це пише TechRadar.

Бенчмарки майбутнього смартфона знайшов користувач X @QaM_Section31 через Geekbench Browser. Pixel 9 Pro XL має 16 ГБ оперативної пам’яті в Geekbench, це на 4 ГБ більше, ніж в Pixel 8 Pro, і вдвічі більше, ніж в Pixel 8.

Проте, якщо вірити Geekbench, то Pixel 9 Pro XL матиме чипсет Tensor G4. З ним пристрій показав одноядерний результат 1 950 балів і багатоядерний результат 4 655 балів.

Для порівняння, згідно з NotebookCheck, Tensor G3 в поточних моделях Pixel показує середній одноядерний результат 1,711 і середній багатоядерний результат 4,382.

Це робить Tensor G4 приблизно на 10% потужнішим чипів минулого покоління. Проте чип поступається Snapdragon 8 Gen 3, який використовується в більшості флагманських смартфонів на Android.

Також, кількома днями раніше в Geekbench з’явився стандартний Pixel 9 з тим же чипсетом, який показав ще гірші результати, чомусь відставши навіть від Tensor G3.

Але це саме по собі ставить ці результати під сумнів. Може бути, що ці два приклади показали нижню межу того, що можна очікувати від G4. Також варто зазначити, що тести можуть бути зроблені на ранніх версіях смартфонів, тому результати мають покращитися.

А переконатися напевно ми зможемо, коли смартфони від Google з’являться в продажу вже в жовтні цього року.