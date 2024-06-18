Microsoft випустила чергове оновлення для користувачів бета-версії Windows 11 Insider, яке містить нову функціональність для передачі даних. Відтепер користувачі зможуть надсилати файли та посилання з комп’ютера на Android-пристрій через ярлик “My Phone” в меню “Поділитись”.

В основі цієї функції лежить сервіс Phone Link, який з’єднує між собою девайси, що працюють на Windows та Android. Ярлик з’являється лише після того, як ви під’єднали ваші гаджети.

Оновлення поки що доступне лише користувачам, які встановили Windows 11 Insider Preview Build 22635.3785. Поки що немає інформації, коли функція з’явиться в стабільній версії ОС.