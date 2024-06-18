Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу” (законопроєкт реєстр. №10265).

Цей закон, який прийняли для виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій, забезпечить приєднання України до спільної роумінгової зони з Європейським Союзом.

RLAH – це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги надаються без додаткової плати.

Ще одною перевагою закону є те, що користувачі європейських операторів також зможуть скористатися цією послугою в Україні.

Верховна Рада України ухвалила закон у другому читанні та загалом 22 травня. Його підтримало 275 депутатів.