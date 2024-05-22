Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом. Документ підтримали 275 народних депутатів.

Йдеться про проєкт закону № 10265 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу”.

У пояснювальній записці до документа сказано, що з-поміж іншого законопроєкт дасть можливість українцям на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу (враховуючи політики добросовісного користування).

“Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі ж права під час відвідування України. Це – створить спільну роумінгову зону України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та користуватися перевагами “Роумінг як вдома” без сплати додаткових коштів за послуги роумінгу”, – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що цей законопроєкт зареєстрували в листопаді минулого року, а в лютому цього року ухвалили в першому читанні.