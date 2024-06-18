Нещодавно ми писали про клікер Banana, який дозволяє “хакнути Steam на нескінченні гроші”. Як з’ясувалося – це російська гра і зараз на Steam справжня навала подібних треш-ігор.

Banana, в яку зараз, до речі, “грає” понад 800 тис. користувачів Steam, а це буквально 2 місце в рейтингу сервісу, отримала рецензію від куратора “Обережно, русняві ігри” – “ЦЕ РОСІЙСЬКА ГРА. Граючи в неї, ви підтримуєте ворогів нашої країни.”

На жаль, це не єдиний російській клікер, який приваблює гравців “безплатними” предметами, які можна продати потім на Ринку Steam.

Набагато раніше Banana на Steam з’явився клікер з предметами Egg, від розробника з промовистою назвою KolbasinoGames, який має рецензію від куратора УСФ – “ЦЯ ГРА ВІД РОСІЙСЬКОГО ВИДАВЦЯ АБО ВІД ГРОМАДЯН ВОРОЖИХ ДЛЯ УКРАЇНИ ДЕРЖАВ! Граючи в цю гру — ви підтримуєте і просуваєте проєкт, гроші від котрого надсилаються у рф та союзні для неї країни”. В Egg зараз “грає” близька 40 тис. користувачів.

На хвилі успіху Banana з’явилися майже аналогічна Banana & Cucumber, яка має вже майже 8 тис. гравців. Судячи з того, що розробники ховаються за ніками – це теж росіяни.

Cats від 100 Cozy Games, яка теж старанно приховуює своє походження й активно використовує ШІ у власних іграх – 56 тис. гравців. Flag Clicker – 700 гравців, але гра вийшла буквально позавчора. Є підозра, що подібних ігор стане ще більше.

Подібні треш-клікери не порушують правил Steam і дійсно дозволяють “заробляти” якісь гроші, але через витрату значної кількості часу буквально ні на що. Головні бенефіціари цих ігор – розробники, які отримують процент з продажу предметів, а це у більшості випадків – росіяни. Тож звертайте увагу у що ви “граєте”.