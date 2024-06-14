Цього року у нас вже було кілька несподівано успішних ігрових релізів, як-от Palworld, яка набрала понад 25 мільйонів гравців по всьому світу та в яку одночасно грало понад 2 мільйони людей лише у одному Steam. Також була Helldivers 2, яка була найуспішнішим релізом гри Sony на ПК.

Тепер настав час Banana – гри, яку розробило кілька людей та в яку на Steam одночасно грало понад 400 тисяч людей, згідно зі статистикою SteamDB. А все, що там потрібно робити, – клацати на банан.

Як пише Polygon, ймовірніше за все, половина цих гравців – це просто боти, які автоматично клацають на банан, щоб кожні три години отримувати в інвентар у Steam новий кастомний банан: чи-то золотий, чи-то з чорної матерії, чи-то зі срібла.

Однак навіть попри проблему з ботами у гри є активна аудиторія реальних гравців, які також грають в Banana, щоб отримати різноманітні скіни, які пізніше можна продавати на ринку Steam.

Попри те, що більшість з цих бананів коштують центи, є й унікальні випадки, як-от Crypticnana – банан, який на ринку продається від 32 303 гривень, а найвища ціна досягає 73 693 гривень. Один із розробників Banana, Гері, розповідає, що гра набула такої популярності тому, що це фактично легальний “глюк з нескінченними грошима”.

“Я вважаю, що причина, через яку вона набула популярності, полягає в тому, що це легальний “глюк з нескінченними грошима. Користувачі заробляють гроші на безплатній грі, продаючи безплатні віртуальні предмети”, – каже Гері.

А все тому, що люди справді купують ці банани. Не зовсім зрозуміло, навіщо, але купують. Таким чином користувачі можуть отримувати нехай і центи, але все ж практично безплатні гроші на свій акаунт у Steam.