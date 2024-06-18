Підрозділ Motorola US підтвердив дату презентації нових смартфонів Razr 50 і Razr 50 Ultra, опублікувавши невеличкий тизер у соцмережі X. Про це сповіщає GSM Arena.

Нові складані смартфони представлять публіці 25 червня. З тизеру видно, що пристрої будуть доступні у семи кольорах – напевно вони будуть розподілені між моделями.

Щодо технічних характеристик, повідомляють, що Razr 50 Ultra отримає 6,9″ Full HD+ основний дисплей, 3,6″ додатковий екран, чипсет Snapdragon 8s Gen 3, акумулятор на 4000 мА•год та дві 50 МП камери – основну та телеоб’єктив з двократним оптичним зумом.

Razr 50 обладнають аналогічним 6,9″ Full HD+ основним дисплеєм, а ось зовнішній екран збільшиться до 3,63″. Всередині буде встановлено чип Dimensity 7300X та дві камери: 50 МП та 13 МП (вірогідно, ширококутна). Акумулятор лишиться, як у попередника – 4200 мА•год.

Вартість новинок має лишитись незмінною. Очікується, що Razr 50 коштуватиме $700, а Razr 50 Ultra – €1200.