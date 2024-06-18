Logitech представила оновлену версію компактної клавіатури для мобільних пристроїв – Keys-To-Go 2. Про це сповіщає 9to5google.

Перше покоління клавіатури було презентоване ще у 2014 році. Ідея полягала в тому, щоб створити максимально тонкий аксесуар, який було б зручно носити з собою. Товщина клавіатури складала 6,1 мм.

Новинка була переосмислена з погляду дизайну. Тепер вона має пластикову основу та клавіші з ножичним механізмом. Додатково передбачена кришка, якою можна прикрити клавіші, коли пристрій не використовується.

Товщина Keys-To-Go 2 складає від 4,57 мм до 8,77 мм. Для її живлення використовуються батарейки, яких має вистачати на 36 місяців роботи. Клавіатура під’єднується до інших пристроїв через Bluetooth. Logitech розташувала спеціальні клавіші Easy-Switch для швидкого перемикання між девайсами (можна під’єднати одночасно до трьох гаджетів). Також є підтримка фірмового додатка Logi Options+ для Windows і macOS.

Logitech Keys-To-Go 2 пропонується у трьох кольорах: ліловому, сірому та графітовому. Вартість аксесуара – $79,99.