Star Citizen, гра яка знаходиться у розробці вже понад десять років та яка зібрала вже понад $700 мільйонів, страждає від того, що й всі інші багатокористувацькі ігри – читерів.

У новому блозі, опублікованому на офіційному сайті гри, старший директор зі зав’язків з гравцями у Cloud Imperium Вілл Soulcrusher Леверетт розповів, що розробники заблокували понад 600 гравців за використання читів.

“Ми завершили розслідування численних вразливостей у Star Citizen, які поставили під загрозу стабільність і негативно вплинули на внутрішньоігрову економіку. У результаті ми усунули численні вразливості aUEC у версії 3.23.1a, а також виявили та заблокували понад 600 облікових записів, залучених до експлуатації та видалили незаконно отриманий aUEC з екосистеми Star Citizen”, – пише Лаверетт.

Як можна здогадатися зі слів Лаверетта, чити були пов’язані з економікою гри та допомагали гравцям отримувати більше ігрової валюти, що порушувало загальний баланс гри.

Він також зазначив, що розробники постійно працюють над додатковими заходами проти читерів, а зараз студія у найвищому пріоритеті шукає вразливості, щоб позбавлятися від них як тільки вони з’являються.

“На цьому етапі розробки, ймовірно, виникатимуть вразливості та подібні проблеми, що є однією з переваг відкритої розробки та тісної співпраці з нашою спільнотою. Виявлення, тестування та повідомлення про вразливості є прийнятним і заохочується. Ми отримали цінну інформацію з ваших звітів про проблеми, і ми дякуємо вам за це. Однак, після виявлення та підтвердження вразливості, подальше зловживання з метою особистої вигоди буде неприпустимим і призведе до дій з нашого боку” – додав Лаверетт.

Щодо самої гри, то раніше генеральний директор Cloud Imperium Кріс Робертс розповідав, що розробка Star Citizen прямує до фінішної прямої, а саме релізу 1.0, однак жодних конкретних дат чи подробиць поки що не давали, то ж коли відбудеться повноцінний реліз гри досі залишається таємницею.

Минулого місяця гра також отримала патч Alpha 3.23, трейлер якого можна подивитися нижче.