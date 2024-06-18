Додаток Google для Android тепер показуватиме рядок пошуку в нижній частині екрана при перегляді результатів пошуку або матеріалів з Google Discover, повідомляє 9to5Google.

Натискання на рядок пошуку перенаправить користувача на повноекранну сторінку Пошуку з переліком попередніх запитів.

Очевидно, що рядок зменшує видиму частину сторінки, проте він все-таки виглядає лаконічно. Чого не можна сказати про версію пошуку на базі штучного інтелекту, яка займає більше місця на сторінці.

google app search bar
google app search bar

Така зміна може слугувати підготовкою користувачів перед перенесенням пошукового рядка в нижню частину екрана на головній сторінці Пошуку.

Традиційно для Google оновлення з’являється в користувачів поступово.