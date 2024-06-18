Додаток Google для Android тепер показуватиме рядок пошуку в нижній частині екрана при перегляді результатів пошуку або матеріалів з Google Discover, повідомляє 9to5Google.

Натискання на рядок пошуку перенаправить користувача на повноекранну сторінку Пошуку з переліком попередніх запитів.

Очевидно, що рядок зменшує видиму частину сторінки, проте він все-таки виглядає лаконічно. Чого не можна сказати про версію пошуку на базі штучного інтелекту, яка займає більше місця на сторінці.

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Така зміна може слугувати підготовкою користувачів перед перенесенням пошукового рядка в нижню частину екрана на головній сторінці Пошуку.

Традиційно для Google оновлення з’являється в користувачів поступово.