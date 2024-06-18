Палата представників США ухвалила черговий National Defense Authorization Act (NDAA). Це обов’язковий до прийняття законопроєкт, який визначає щорічне фінансування Міністерства оборони й цього року серед іншого в ньому є розділ, який може призвести до заборони продажів китайських дронів DJI у США. Про це повідомляє DroneDJ.

Один з розділів законопроєкту має назву Countering CCP Drones Act, або Закон про протидію безпілотникам Комуністичної партії Китаю. Він має на меті позбавити компанію DJI можливості отримати схвалення від Федеральної комісії зі зв’язку (FCC), а також забороняє імпорт будь-яких майбутніх дронів компанії.

Зараз законопроєкт проходить через Сенат. Якщо його приймуть і там, далі він потрапить на стіл до Президента США Джо Байдена, після чого заборона набуде чинності.

Поки що закон має на меті лише заборонити подальший продаж дронів DJI та не передбачає жодних наслідків для вже наявних на території США дронів, але у Сенаті можуть внести зміни до цього розділу.

DJI Technology є китайською приватною компанією та лідером на ринку дронів у світі. Зараз вона контролює 70% ринку по всьому світу, зокрема й у США.