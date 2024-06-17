На сайті електронних петицій Кабінет Міністрів України з’явилась петиція №41/006569-24еп з назвою “Блокування соціальної мережі TikTok на території України”.

Петиція була зареєстрована 10 червня 2024 р. та вже має 11 242 підписів з необхідних 25 000. Ініціаторкою петиції є Андрусяк Оксана Володимирівна. У тексті петиції вона наводить ряд міркувань, чому, на її думку, необхідно заборонити цю соціальну мережу.

Перш за все, TikTok належить китайській компанії ByteDance. Китай відкрито співпрацює та надає допомогу росії у війні проти України. А згідно зі своїм законодавством Китай може отримувати доступ до “значної кількості особистої інформації, яку TikTok, як і більшість соціальних мереж, збирає від своїх користувачів”.

Крім того, Китай може чинити тиск на компанію для формування алгоритмів поширення обраного контенту, який може формувати ті чи інші наративи серед людей, які його споживають. Це може як сприяти розповсюдженню ворожої пропаганди серед українців, так і обмеженню українських наративів.

До кінця збору підписів лишилось менш ніж три місяці. Ознайомитись детальніше та підписати петицію можна тут.