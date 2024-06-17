Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вирішила завершити дворічне тестування системи автоматичного прийому замовлень від компанії IBM, яка працювала у понад 100 локаціях. Вона приймала замовлення клієнтів, які користувались послугою Drive-Thru. Про це пише Engadget.

“Хоча на сьогодні є успіхи, ми вважаємо, що є можливість ширше вивчити рішення для голосових замовлень”, – відзначив Мейсон Смут, головний ресторанний директор McDonald’s USA. Він додав, що компанія розгляне інші варіанти та прийме “обґрунтоване рішення щодо майбутнього голосових замовлень до кінця року”, зазначивши, що IBM дала їм впевненість, що подібні технології стануть частиною їх ресторанів.

Метою тестування було перевірити, чи можуть такі ШІ-системи пришвидшити обслуговування та оптимізувати роботу. Завдяки автоматизації замовлень компанія може зменшити потребу в персоналі, або перерозподілити ресурси в інші сфери.

До слова, McDonald’s також співпрацює з компанією Google, щодо інтеграції генеративного штучного інтелекту в її роботу.

IBM веде переговори також з іншими мережами закладів швидкого харчування щодо використання своєї технології автоматизованого прийому замовлень. Такі компанії, як Hardee’s, Carl’s Jr., Krystal, Wendy’s, Dunkin і Taco Johns вже тестують або використовують подібну технологію у власних Drive-Thru локаціях.