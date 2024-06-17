Компанія Logitech офіційно презентувала стилус MX Ink, який отримав підтримку гарнітур віртуальної реальності Meta Quest 2 і Quest 3.

MX Ink створено як для 2D-малювання на фізичній поверхні (стилус обладнано наконечником, чутливим до сили натиску), так і для створення зображень у 3D завдяки повному позиційному відстеженню 6DoF, додатковим клавішам і вібромотору для зворотного зв’язку.

Аксесуар можна під’єднати до гарнітури разом з контролерами Touch, тобто Quest зможе одночасно відстежувати три контролери. Перемикатись між ними можна в будь-який момент, без зайвих перепідключень.

Новий розділ параметрів гарнітури дозволить налаштувати перо, кнопки та інші функції. Сам же аксесуар можна використовувати з багатьма існуючими додатками для Quest: Adobe Substance Modeler, Gravity Sketch, PaintingVR, Arkio, Engage, OpenBrush, GestureVR, ShapesXR, Elucis від RealizeMedical.

MX Ink може заряджатися через USB-C порт, але також Logitech продаватиме док-станцію MX Inkwell Charging Dock для зручнішої зарядки. Ще компанія пропонує MX Mat – поверхню для 2D-малювання, яка спеціально розроблена для наконечників MX Ink.

Logitech MX Ink надійде у продаж восени цього року, вартість стилуса – $129.99. Версія із зарядною станцією Inkwell коштує $169.99, а поверхня MX Mat обійдеться у $49.99.