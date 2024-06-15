Новини Heralds of the Avirentes: Плани на подальшу розробку візуальної новели з jRPG елементами та велике контент-оновлення цього літа

Вітаємо, дослідники Нанрасу! Дякуємо вам за довіру й за те, що повірили в Heralds of the Avirentes! Ми дуже цінуємо вашу увагу й допомогу в розробці, адже це дозволяє нам вдосконалюватись як розробникам й покращувати елементи гри!

Пройшло два тижні з моменту релізу проєкту в Ранньому Доступі. Ми випустили декілька оновлень, які прибирають наявні проблеми в грі, покращують локалізацію й вирівнюють баланс в бойовій системі. Тепер ми хочемо поділитися з вами подальшими планами на розробку.

Велике контент-оновлення для двох ігрових класів, що завершить для них 1 Главу

На жаль, через гостру ситуацію в країні та відключення світла, ми не встигли завершити 1 Главу для всіх класів головної героїні, але переносити реліз ми більше не хотіли. В першому великому контент-оновленні, що заплановане на липень-серпень, ми плануємо логічно підвести сюжет до кульмінації. З цього моменту, саранталес й нентал підуть своїми власними шляхами й матимуть значно більше відмінностей в сюжеті. Найцікавіше для них лише починається!

Ми дуже раді, що наявність геймплею у візуальній новелі прийшлася до душі більшості гравців. Виходячи з відгуків, це сильно покращує сприйняття сюжету, адже читання тексту розбавляється динамічними елементами й тримає увагу на високому рівні.

Також, ми плануємо ввести невеликі, корисні нововведення для покращення ігрового досвіду. Одним з таких є екран, що виводить інформацію про формування сили атаки як Азаріс, та й її союзників. В меню персонажа (або на сторінці друзів в «Щоденнику Азаріс») можна буде подивитися наявні атаки та яким чином формується їхня сила атаки. Ви чітко знатимете, який вплив чинить рівень героїні, дружба з персонажами, тощо.

Планується додати декілька дрібничок, до яких звикли читачі новел. Наприклад, авточитання та перехід в меню історії по натисканню колеса миші. Здається, що це неважливо, але в гравців цього жанру вже склався ряд звичок, з якими розробники мають рахуватись.

Нагадуємо, що цікавими ідеями для покращення ігрового досвіду ви можете поділитись з нами в спільноті Steam або на нашому Discord-сервері.

Подальшій українській озвучці Heralds of the Avirentes – бути!

Зізнаємося, після спілкування з колегами ми очікували, що гра продаватиметься в Україні значно гірше, ніж ми очікували. Однак ми приємно здивовані інтересом до Heralds of the Avirentes (й до візуальних новел в цілому) й радіємо, що вам подобається українська озвучка. На жаль, ми не встигли озвучити до релізу все, що хотіли, але на те й існує Ранній Доступ – щоб дороблювати гру разом зі спільнотою. Наразі українська озвучка в грі присутня частково, однак озвучено більше десяти годин діалогів, що, погодьтеся – немаленький об’єм. Якщо інтерес з боку українських читачів буде посилюватись, ми озвучимо всю подальшу гру.

Ми раді повідомити, що подальша українська озвучка буде продовжена й вже незабаром гра отримає декілька оновлень з новими репліками й деякими виправленнями для вже існуючих діалогів.

Треба буде обрати, який з сюжетів ми завершуємо першим

Після великого контент-оновлення для саранталеса й нентала (двох ігрових класів), треба буде зробити вибір, історію якого з класів ми розповімо першою. Це важливе рішення, яке значно прискорить й полегшить розробку. Це позитивно відобразиться на цілісності сюжету, адже паралельно прописувати три великі за обсягом історії – це дуже складна задача. Погодьтеся: велике оновлення для одного з сюжетів на 3-4 години краще, ніж 30 хвилин нового сюжету для кожного з класів.

Вибір, який з класів розвивати першим, ми залишимо за вами, провівши голосування в наших соцмережах. Про дату проведення голосування буде оголошено окремо.

Подальша розробка гри піде значно швидшими темпами, адже ми вже написали сюжет й створили багато асетів. Все залежить від ситуації в країні й від того, чи буде в наших домівках світло.

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Для тих, хто вперше чує про наш проєкт: Heralds of the Avirentes — це візуальна новела, яка переносить вас у незвичайний світ Нанрас, у якому живе раса, подібна до драконів – ом’верай. Гра поєднує в собі цікаву історію, унікальну мальовку, елементи рольової гри, соціальний симулятор та покрокову бойову систему. В грі присутня офіційна українська озвучка, яку виконує команда Melvoice.

Гра вже вийшла в реліз в Ранньому Доступі. Придбати її можна за цим посиланням.

Плануємо незабаром випустити наш перший щоденник розробників після релізу в Ранньому Доступі, де ми розповімо, як йшли до цієї події, з якими викликами зіткнулися, які переваги та недоліки візуальної новели з геймплеєм, тощо. Спойлер: не бійтеся експериментувати, це того варте.

Дякую за увагу! До зустрічі в Нанрасі!