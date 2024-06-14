Акціонери Tesla судяться з генеральним директором Ілоном Маском і членами ради директорів автовиробника через рішення мільярдера заснувати xAI, яка, за їхніми словами, є конкуруючою компанією зі штучного інтелекту. Крім того, бізнесмен забирав таланти та ресурси Tesla на новий стартап. Про це повідомляє TechCrunch.

Маск давно стверджує, що справжня цінність Tesla полягає в тому, що це – не просто виробник електромобілів, а компанія, яка займається розробкою штучного інтелекту. Це твердження є однією з причин, чому акції Tesla коштують так само дорого, як і акції технологічної компанії.

Позов подали Деніел Хейзен та Майкл Джамп’єтро від імені самої Tesla. У ньому вони стверджують, що Маск і члени правління компанії порушили фідуціарні обов’язки перед акціонерами та дозволили мільярдера запустити компанію-конкурента.

Позивачі просять суд змусити бізнесмена відмовитися від своєї частки в xAI та передати її Tesla.

“Уявлення про те, що генеральний директор великої публічної корпорації може – з очевидного схвалення своєї ради директорів – заснувати конкуруючу компанію, а потім перенаправити таланти і ресурси зі своєї корпорації в стартап, є абсурдним”, – зазначається в позові.

Далі по тексту дії Ілона Маска порівнюються з гіпотетичною ситуацією, коли генеральний директор Coca-Cola створює конкуруючу компанію з виробництва безалкогольних напоїв і надсилає їй інгредієнти.

Маск запустив xAI у 2023 році та нещодавно залучив $6 млрд фінансування. Стартап має на меті конкурувати з такими конкурентами, як OpenAI, Microsoft і Alphabet.

Позивачі зазначають, що незабаром після цього Tesla почала перенаправляти таланти та ресурси з Tesla в xAI. У позові йдеться про те, що щонайменше 11 співробітників приєдналися до xAI безпосередньо з Tesla, і вказується, що Tesla, як повідомляється, надавала xAI доступ до своїх даних, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Позивачі також згадують про те, що Маск перенаправив значну партію ШІ-процесорів від NVIDIA, які були зарезервовані для Tesla, до своєї компанії X, раніше відомої як Twitter.

Маск підтвердив, що дійсно перенаправляв чипи до X, стверджуючи, що новий дата-центр Tesla в Техасі все ще будувався і не мав місця для їхнього зберігання.