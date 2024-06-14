17 червня 2024 року на медіасервісі MEGOGO відбудеться ексклюзивна прем’єра другого сезону серіалу “Дім дракона” / House of the Dragon виробництва HBO.

Глядачам буде доступна перша серія в оригінальній озвучці, а також українська, створена власною студією медіасервісу MEGOGO Voice. Нові серії виходитимуть щотижня.

“У другому сезоні, після коронації короля Ейгона ІІ та смерті сина королеви Рейніри, дім Таргарієнів розділився навпіл. У Королівській Гавані Ейгон II править із Залізного трону за підтримки Алісенти та Зеленої ради під захистом найбільшого дракона Вестеросу. У вигнанні на Драконовому камені королева Рейніра та її Чорна рада обмірковують свій наступний крок. Насувається громадянська війна, й обидві сторони шукають підтримки у великих домів Вестеросу, зрештою накопичуючи армії – і драконів”, – йдеться в повідомленні MEGOGO.

Медіасервіс є ексклюзивним партнером Warner Bros. Discovery з показу серіалів HBO та Max в Україні. Це партнерство передбачає прем’єрні покази всіх нових релізів HBO і Max, а також серіалів із каталогу. Контент доступний за передплатами “Максимальна” та HBO.

Крім того, соціальна ініціатива MEGOGO “Дивись як чутно” підготує переклад жестовою мовою, який з’являтиметься на сервісі наступного дня після прем’єри. Незабаром переклад буде доступний і для першого сезону серіалу.

Нагадаємо, що світова прем’єра другого сезону шоу відбудеться 16 червня. Напередодні стало відомо, що серіал подовжили на третій сезон.